Токио: первый случай в Олимпийской деревне

В Олимпийской деревне в Токио зафиксирован первый случай Covid-19. Отмечается, что позитивный результат ПЦР-теста получен у члена иностранной сборной, но это не спортсмен. Его имя в целях сохранения конфиденциальности не раскрывается.

Тосиро Муто, директор оргкомитета Олимпиады:

"Мы предприняли целый ряд мер предосторожности в Олимпийской деревне. В нынешней ситуации заражения сами по себе вполне ожидаемы, мы предполагаем возможность дальнейшего роста числа случаев и потому предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы атлеты, живущие здесь, чувствовали себя в безопасности".

Ранее среди прибывающих в Японию делегаций уже отмечались заражения, но их удавалось распознать ещё в аэропорту или в отелях. Кроме того, заразились 14 человек из числа организаторов, обслуживающего персонала и журналистов.