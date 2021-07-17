Наводнение в Германии: более 130 погибших

Более 130 человек погибли в результате наводнения на западе Германии. Около 90 из них — в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц, где стихия разрушила мосты и затопила дороги. Под водой оказались целые города, людям пришлось спасаться на крышах домов.

"К счастью, мы пока не находили людей в затопленных автомобилях. Насколько нам известно, все успели покинуть свои машины. Надеемся, что в оставшихся автомобилях тоже никого нет", — говорит представитель спасателей Элмар Меттке.

В другом пострадавшем регионе, земле Северный Рейн-Вестфалия, мобилизованы 19 тыс. спасателей. Им помогают 850 военнослужащих. Для поисков жертв они используют военные вертолеты, грузовики и катера.

В субботу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил пострадавший от стихии город Эрфштадт. Он выразил сочувствие родственникам и друзьям погибших. "Их судьба разбивает наши сердца", сказал он. Штайнмайер также пообщался со спасателями и поблагодарил их за работу.

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, из-за которых притоки Рейна Ар и Мозель, а также несколько более мелких рек вышли из берегов. Сейчас вода начинает понемногу отступать.

"У 90% жителей Арвайлера нет страховки, так как никто не предполагал, что вода может добраться досюда. Может быть, только у тех, кто живет рядом с рекой, страховка есть. Но ни у кого больше", — рассказал журналистам местный житель.

Многие — в состоянии шока.

"Столько людей погибли!" — всхлипывает жительница города Арлофф.

Разбор завалов и восстановительные работы продолжаются, но тысячи людей до сих пор остаются без света, газа и мобильной связи.

В воскресенье пострадавшие районы посетит канцлер Германии Ангела Меркель.