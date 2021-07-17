Европа возвращается к антикоронавирусным ограничениям

Больше никаких пляжных вечеринок по ночам: с пятницы в Испании действует комендантский час. С часа ночи до шести утра в районах с высоким риском заражения коронавирусом нельзя выходить на улицу. Новая мера коснется, например, Барселоны и популярных курортов вблизи нее: городов Сиджес, Салоу и Льорет-де-Мар.

За последние несколько недель в стране выросло количество больных вариантом "дельта", особенно среди невакцинированной молодежи.

"Я согласен с этой мерой, если новых случаев так много. Думаю, это поможет уменьшить количество заражений. Большинство людей заболевают после того, как общались друг с другом в ночные часы", — говорит посетитель одного из ресторанов Хавьер Гутьеррес.

"Это кажется мне немного абсурдным, так как все найдут выход из ситуации. Что сделают люди? Они просто будут организовывать домашние вечеринки. Думаю, у них не получится ничего предотвратить", — считает владелец бара Альтаир Педрагаль.

Усиливает ограничения и Греция: до конца августа посещать залы ресторанов, бары, театры и кино смогут только вакцинированные. Большинство случаев заражения в стране — вариантом "дельта". Власти винят бары и рестораны.

Литва снова переместилась в "желтую" зону, согласно собственной классификации стран, затронутых COVID-19. В Вильнюсе думают о введении ограничений для непривитых или не имеющих отрицательного теста на коронавирус.

Вернуться к более жестким антикоронавирусным мерам собирается и Исландия, где в пятницу заболели 7 человек.