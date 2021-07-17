Лес в Каталонии горит из-за брошенного на дорогу окурка

В Каталонии в курортном районе Альт-Эмпорда провинции Жирона бушует пожар, уничтоживший уже 500 га леса. Возгорание началось на территории муниципалитета Льянса неподалеку от природного парка Кап-де-Креус. Пострадали пять человек: четверо пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса. Из соображений безопасности были эвакуированы примерно 350 местных жителей и туристов.

В борьбе со стихией задействованы около 80 пожарных расчетов, перекрыты четыре дороги. Спасатели всю ночь боролись с огнем, который подбирается уже природным насаждениям в муниципалитете Эль-Порт-де-ла-Сельва

Говорят эвакуированные:

"Сначала нам говорили оставаться дома, но затем вокруг нашего района все загорелось, до нас бы огонь тоже добрался, и мы решили уехать".

"Мы не могли вернуться домой. Будем ждать пока все закончится, но мы не знаем когда".

Следователи уверены, что возгорание началось из-за сигареты, брошенной на дорогу водителем автомобиля. Свое возмущение данным фактом выразил советник внутренних дел женералитета Жоан Игнаси Елена, он призвал граждан проявлять благоразумие.