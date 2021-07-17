Бельгия: траур перед праздником

В Бельгии вторник будет объявлен днём траура по жертвам наводнения: в стране погибли более 20 человек. Ещё столько же сейчас числятся пропавшими без вести. После этого, в среду, в стране буде национальный праздник — День присяги короля — но его проведут совсем в сокращённом формате: и из-за траура, и из-за коронавируса, и из-за того, что военные, которые должны участвовать в параде, сейчас занимаются спасательными работами.

Природную катастрофу в Бельгии называют крупнейшей за сто лет. Тысячи человек не могут вернуться в свои дома и находятся в центрах для эвакуированных, а жители многих населённых пунктов, наоборот, отрезаны от транспортных путей.

"Наш сын двое суток провёл на втором этаже с ещё пятью детьми и двумя взрослыми, которые о них хорошо позаботились. К счастью, сегодня он снова с нами".

В Нидерландах наводнение привело к прорыву дамбы на юге страны. Около десяти тысяч человек получили приказ об эвакуации. Стражи порядка и военные оцепили районы, где ситуация становится опасной.

"Я приехала к матери, хотела помочь ей, но меня не пускают. Я смогла до неё дозвониться, узнать, как она собирается и что будет делать дальше. Но очень неприятно, что мне не позволяют помочь ей".

Военные, спасатели и добровольцы строят новые дамбы и укрепляют берега речек и каналов мешками с песком.