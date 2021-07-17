Правительство Афганистана ведет переговоры с талибами

Представители правительства Афганистана и движения "Талибан" в субботу проводят переговоры в Дохе.

Встреча проходит на фоне обострившейся из-за выхода американских войск из Афганистана ситуации в стране. Талибы ведут ожесточенные бои с правительственными силами и, согласно июньскому докладу Совета Безопасности ООН, захватили контроль над 50-70% территории Афганистана вне крупных городов. Боевики окружили административные центры провинций и усиливают атаку на севере страны.

В поддержке талибов с воздуха обвиняют Пакистан, но Исламабад всё отрицает.

Из-за ухудшения уровня безопасности в стране Франция эвакуировала из Кабула своих граждан и афганских работников французского посольства.

"Талибы усилили атаки на большие города. Я был в опасности. Я чуствовал себя в опасности и поэтому решил покинуть страну и уехать во Францию", — рассказал афганец Бакар Ахмад Арефи, который работал в Посольстве Франции в Кабуле с 2006 года.

Своих граждан из Афганистана эвакуируют также Германия, Канада, Индия и Китай.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в конце июля Вашингтон начнет эвакуацию граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам. По данным СМИ, это около 18 тыс. афганцев и 53 тыс. членов их семей.