Реликтовый лес в списках ЮНЕСКО

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят не только памятники, созданные человеческой цивилизацией, но и чудеса природы, такие, как реликтовый лес Янь. Он находится в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, в 30 км от Шипова, и его уже охраняет государство, а теперь стал кандидатом на включение в список ЮНЕСКО.

"Здесь категорически запрещена любая человеческая деятельность и вмешательство. У нас есть чёткий план управления, я встречаюсь здесь со своими коллегами, специалистами по вопросам экологии, мы регулярно патрулируем местность, и у нас также есть лесники, которые работают в этой зоне", - рассказывает эколог Роза Ракита.

Пересмотр списков может грозить и исключением из них. Это случается крайне редко, но вот сейчас в опалу попал порт Ливерпуля. Его предложено исключить из-за реконструкции исторической зоны дока, которая, по мнению ЮНЕСКО, испортила его уникальный характер.

"Мы не хотим блокировать развитие, но всё должно соответствовать требованиям, на основании которых составляется список. Очевидно, что в Ливерпуле этого не сделали, несмотря на диалог, который мы вели с городом на протяжении долгих лет. И это весьма прискорбно, для меня в том числе тоже", - говорит Мехтильд Рёсслер, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме реликтового леса Янь, в список объектов Всемирного наследия, находящихся в опасности, на этот раз предложено включить также Болшой барьерный риф, который разрушается из-за климатических изменений. В один ряд с пирамидами Египта и Великой китайской стеной встанут ещё несколько объектов, в том числе Венеция, страдающая из-за последствий массового туризма, и Будапешт - из-за состояния берегов Дуная. В ходе масштабной реконструкции в венгерской столице рискует быть затронутой Будайская крепость.