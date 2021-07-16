Предотвратит ли вакцина локдаун? | #Куб

ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии. Многие страны задумываются о новых ограничениях.

Во Франции ввели принудительную вакцинацию для медиков и запретили пускать в рестораны без “санитарного паспорта”. Тысячи недовольных в ответ вышли на улицы Парижа.

В России продолжается обязательная вакцинация работников сферы услуг. Уже к 15 июля 60% из них должны были получить хотя бы одну дозу. Ослушавшимся грозит отстранение от работы без сохранения зарплаты.

Смогут ли кампании по вакцинации остановить пандемию или нас ждут новые локдауны?

QR-коды и “санитарные паспорта” - это ограничения прав и свобод или необходимость?

Несмотря на то, что Россия бьет печальные рекорды по количеству смертей от ковида, Кремль пока не готов вводить тотальный локдаун.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: "Пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Вы сами знаете. Элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне".

По мнению политолога Марии Липман действия властей могут быть связаны с надвигающимися выборами в Госдуму.

"Власти крайне озабочены тем, чтобы получить на этих выборах нужные им результаты, а именно: получить серьезное большинство для прокремлевских сил. Очень много для этого делается в политической сфере, я бы сказала, в полицейской сфере, для того, чтобы не допустить до выборов тех людей, которые неугодны. И тут возникает такое неприятное явление, что люди вообще в целом недовольны. Какие-то группы людей недовольны этой ситуацией с прививками. Я думаю, что, вполне возможно, что отчасти власти не хотели принуждать людей раньше, относились к этому более мягко, либерально", - сказала она.

Доля привитых россиян на сегодняшний день составляет меньше 20%. В Ленинградской области нашли оригинальный способ поощрять людей к вакцинации - "частушка-челлендж".

А что думаете вы? Удастся ли властям к сентябрю привить большинство россиян?

Принуждение к вакцинации - это необходимость, которую понимают во всем мире, или ограничение свобод?

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