Король и королева Испании почтили память жертв COVID-19

Король и королева Испании почтили память жертв коронавируса. Церемония с участием членов правительства и королевской гвардии прошла во внутреннем дворе Восточного дворца в Мадриде. Королевская чета объявила минуту молчания и возложила цветы к вечному огню, а семьям умерших во время пандемии медицинских работников вручили ордена "За гражданские заслуги".

За последнюю неделю суточный прирост случаев заражения коронавирусом увеличился почти в три раза. Если в начале июля в день выявляли около 10 тыс. больных, то к середине месяца эта цифра увеличилась до 30 тыс.

Германия объявила Испанию зоной риска, а власти Франции призвали граждан не посещать эту страну.