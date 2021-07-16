Президент ЮАР: "Беспорядки в стране были спровоцированы"

Беспорядки в ЮАР, которые продолжались более недели, и привели к гибели 212 человек, были спровоцированы. Об этом заявил президент республики Сирил Рамафоса. Волна насилия захлестнула провинции Квазулу-Натал и Гаутенг после того, как экс-глава государства Джейкоб Зума был отправлен в тюрьму. Его сторонники объявили о начале кампании "Свободу Зуме" и потребовали его освобождения. Акции протеста обернулись погромами и грабежами.

Сирил Рамафоса, президент ЮАР: "Совершенно очевидно, что все эти акты насилия и мародерства были спровоцированы и спланированы. Были и люди, которые все это координировали. Мы ищем организаторов и уже выявили многих из них. Мы не позволим анархии и хаосу править в нашей стране".

Правоохранительные органы задержали более двух с половиной тысяч человек. Идет расследование обстоятельств произошедшего. В настоящее время правительство считает, что ситуация полностью стабилизировалась. В частности, открыты для движения автотрассы, которые связывают КвазУлу-НатАл с остальной частью страны.

Сирил Рамафоса, президент ЮАР: "Сейчас наши граждане наводят порядок в городах, в государстве. Все это свидетельствует о том, что намерения подстрекателей и зачинщиков беспорядков фактически провалились. Народ встал на свою защиту, сотрудничает с правительством и защищает нашу демократию".

Размер материального ущерба, нанесенного торговым компаниям и инфраструктуре двух провинций еще предстоит оценить.