Пляж с гарантией безопасности

В Сочи заработал пляж, где, как обещают, ковиду не место. Прибрежная зона, объявленная свободной от коронавируса, относится к одной сочинских гостиниц. На входе на пляж у отдыхающих проверяют санитарные документы - свежий ПЦР-тест об отсутствии заражения или сертификат о вакцинации.

Желающих снизить риски хватает. "Я приехал из Санкт-Петербурга, с вакциной и хотел найти то место, где буду чувствовать себя в безопасности", - рассказывает Игорь, отдыхающий.

Турсектор Краснодарского края адаптируется к сложному санитарному контексту последних недель: отели и пансионаты проверяют у приезжающих антиковидные документы.

В планах - расширение безопасной с эпидемиологической точки зрения пляжной зоны.

"Мы планируем, что в будущем у нас увеличатся пляжные территории - те, которые соблюдают все требования Роспотребнадзора", - рассказал Роман Бушманов из департамента курортов и туризма администрации Сочи.

Свободный от ковида пляж, пилотный проект сочинских властей, вдохновляет лишь часть отдыхающих. Скептики говорят о других возможностях подхватить вирус.

"Мы ведь общаемся не только на пляже, - напоминает Татьяна из Донецка. - В магазине люди в масках не ходят особо, в аптеках тоже ... Поэтому, наверное, если суждено заболеть, то заболеешь в любом месте, не только на пляже".

Тем временем жители Сочи спешат снизить риски заражения для себя и гостей: 40% населения города уже вакцинированы.