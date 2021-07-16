В Томской области обнаружен пропавший самолет Ан-28, пассажиры живы

Пропавший Ан-28 обнаружен, все пассажиры живы. Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Как сообщает телеграм-канал Baza, самолет совершил жесткую посадку из-за отказавшего двигателя.

На борту находились 18 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа. "Самолет пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк", - сказал источник.

Он уточнил, что установлены координаты возможного местонахождения Ан-28. "Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бачкар", - сказал собеседник агентства.

Самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал рейс по маршруту Кедровый - Томск.

По словам источника ТАСС, самолет был исправен. "Все предполетные процедуры были проведены. Самолет был технически исправен", - сказал собеседник агентства.