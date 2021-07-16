В Москве отменяется система QR-кодов для общепита

В Москве с 19 июля отменяется обязательное требование QR-кодов в заведениях общепита. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений <...> С 19-го числа [июля] мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам мэра, система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников.

Также в Москве с 19 июля открываются ночные заведения и фудкорты при соблюдении всех санитарных норм.

Вслед за столицей ограничительные меры для посетителей общепита отменили и в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

С конца июня в Москве для посещения кафе и ресторанов посетители были обязаны предъявить QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации, наличие антител к ковиду или отрицательный ПЦР-тест. Ограничения не распространялись на летние веранды.

После введения системы QR-кодов столичные рестораторы сообщали о потере свыше 80% выручки.