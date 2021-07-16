У журналистов телеканала "Белсат" проходят обыски по всей Беларуси

Силовые структуры Беларуси проводят обыски у журналистов, сотрудничающих с польским телеканалом "Белсат" и других представителей медиа. Об этом сообщают сам телеканал и Белорусская ассоциация журналистов.

В частности, с обысками пришли к ведущему программы "Каждый из нас" Глебу Лободенко, журналистам Галине Абакунчик, Христине Чернявской (она проходит свидетелем по уголовному делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК)), Евгению Меркису, Игорю Ильяшу, журналисту-фрилансеру Алексею Кайрису и многим другим.

Силовики пришли также к журналисту Павлу Можейко в Гродно. Его в этом году уже задерживали, он проходит подозреваемым по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма").

Сотрудники Брестского уголовного розыска приходили в Пинске к журналисту Виктору Ярошуку. Известно, что журналист проходит свидетелем в рамках уголовного дела. Милиционеры забрали компьютер и мобильный телефон.

У родителей брестского журналиста Алеся Левчука прошел обыск, по ч. 1 ст. 342, за события 13 сентября – "Хороводное дело".

Обыск прошел у Брестской журналистки Миланы Харитоновой. Выломали дверь, забрали старый ноутбук, мобильные телефоны.

У журналистки Анны Галета, прошел обыск, ее задержали по 293 статье УК. Анна Галета вела на "Белсате" программу-антифейк "Лукавые новости".

В БАЖ добавили, что обыски прошли и у журналиста белорусской службы "Радио Свободы" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Валентина Жданко, а также в квартире бывшей сотрудницы этого СМИ Инны Студзинской. По данным БАЖ, она задержана. О визите силовиков также сообщил в Facebook основатель курсов "Мова нанова", журналист Глеб Лободенко. По информации ассоциации, силовики приходили к представителям медиа не только в Минске, но также в Гомеле, Гродно, Пинске и Бресте.

Ранее КГБ республики сообщил, что проводит широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Лукашенко 13 июля заявил, что власти Белоруссии пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ. 14 июля в Белоруссии прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов, в ходе которых, по данным правозащитников, были задержаны полтора десятка человек. В феврале правоохранители уже проводили многочисленные обыски у правозащитников, в том числе в незарегистрированной Минюстом страны организации "Весна", а также у журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. Следственный комитет тогда сообщил, что эти мероприятия проходили в "организациях, позиционирующих себя как правозащитные с целью установления обстоятельств финансирования протестов", которые проходили после президентских выборов в августе прошлого года.