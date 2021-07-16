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Unreported Europe

Импортозамещение велосипедов по-французски

 Hans von der Brelie
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Импортозамещение велосипедов по-французски
Авторское право  euronews
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Конкуренция со стороны азиатских производителей нанесла глубокие раны европейской промышленности. Сможет ли Европа сохранит местное производство и рабочие места?

Деиндустриализация

Заброшенные магазины, дома, выставленные на продажу. Эта типичная картина для французских регионов, затронутых деиндустриализацией, продолжающейся уже несколько десятилетий. Производство было выведено в страны с более дешёвой рабочей силой или просто не выдержало конкуренцию с импортом из этих стран.

Город Ревен расположен недалеко от границы с Бельгией. Местные власти возлагают большие надежды на защитные таможенные тарифы, введение которых находится в компетенции Европейской комиссии. Только они позволят противостоять дешёвому импорту из Азии и защитить местных производителей.

«Я полагаю, что нам нужно защищаться — это очевидно. — говорит председатель совета муниципального района Арденны-Долина Мёзы Бернар Декенс. — Мы не можем продолжать отдавать нашу промышленность Китаю и другим странам юго-восточной Азии»

«В 80-90-е гг. в Ревене было 12 500 жителей. А сейчас – только 6000. То есть мы потеряли половину населения. Доля безработных у нас - 27%. Это очень много», — жалуется мэр Ревена Даниэль Дюрбек.

Репатриация исторической марки

Большим облегчением для местных властей стало возвращение в Ревен исторической марки французских велосипедов Mercier, делокализованной в юго-восточную Азию. Производство этих велосипедов планируется начать в следующем году. Каждый год планируется выпускать около полумиллиона велосипедов. Производство запускается благодаря 11-миллионнной субсидии, полученной от Еврокомисси и правительства Франции.

Но многие запасные части будут продолжать поступать из Азии. Поэтому инвестор выбрал для сборки место, расположенное недалеко от портов Амстердама и Роттердама. В Ревене будут созданы 270 рабочих мест. Практически сразу после того, как об этом объявили в новостях, местный центр занятости оказался завален заявлениями о приёме на работу. Его подала и Стефани Жодар:

«Очень многие уехали отсюда из-за безработицы. Раньше ведь Ревен был гораздо более многолюдным городом. А сейчас почти никого не осталось. Правда, открытие здесь завода заставит вернуться сюда немало людей».

Многие из тех, кто сейчас ищут работу, еще помнят, как выглядел город до деиндустриализации. С тех пор как завод закрылся, Микаэль Бриозо находится в постоянном поиске работы:

«Учитывая, что я живу в Ревене, найти место работы здесь, это большая удача. Не нужно будет разъезжать по окрестным городам. К тому же речь идёт о постоянной работе. Сейчас я работаю по краткосрочным договорам: неделю здесь, неделю там. Так жить невозможно, конечно».

«Мерсье» будет удовлетворять растущий спрос на механические и электрические велосипеды. Но генеральный директор Жан-Марк Сегецци, отвечающий за возвращение производства во Францию, выступает против введения защитных тарифов на внешних границах ЕС:

«Антидемпиноговые пошлины – это ложная приманка. Сейчас их ввести довольно сложно, потому что, как мы прекрасно знаем, 80% наших поставщиков находятся в Азии. По моему, лучше задуматься над тем, как вернуть сюда эти производства. Или как заставить заурбежных производителей, в данном случае азиатских, открывать производство у нас в Европе, в частности, во Франции».

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Alexandre DA SILVA
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Alexandre DA SILVA
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Alexandre DA SILVA
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Alexandre DA SILVA
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Alexandre DA SILVA
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Alexandre DA SILVA
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Alexandre DA SILVA
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Alexandre DA SILVA

Родина французского велосипедостроения

Давайте отправимся в Сент-Этьен – колыбель велосипедного производства во Франции. В 1920- гг. на местных велосипедных заводах работали тысячи рабочих. Жоэлль Вирисель хорошо знает взлёта и падения промышленного производства в городе:

«В 1886 г. британский велосипедист-чемпион Данкан представил публике нашего города. Его приняли братья Готье, местные производители оружия, которые и наладили первое производство велосипедов в Сент-Этьене. Так было положено начало важному периоду в промышленной истории нашего города. Здесь зародилось множество идей, получено много патентов на изобретения, в том числе в отношении переключения скоростей. Велосипедный переключатель-дерэйлер был изобретён в Сент-Этьене в 1911 г. 1920-е гг. – это золотой век велосипедов. Но очевидно, что, начиная с 1970-х гг., конъюнктура рынка изменилась, произошла делокализация, усилились зарубежные производители. И Сент-Этьен не смог справиться с этими переменами...»

Новые начинания

Местный стартап возрождает промышленные традиции, наладив производство хорошо продающихся детских и семейных велосипедов. Чем объясняется рост спроса на велосипеды “made in Europe”, спросили мы у Патриса Фэвра-Дюбо, основателя компании EASY DESIGN TECHNOLOGY?

«Мы работаем только с местным население, что делает нас гибче и отзывчивее. Если нужно что-то немного изменить гораздо проще это сделать прямо на месте, не обмениваясь электронными письмами со схемами, а затем не выезжая на завод, расположенный где-нибудь в Китае».

«Наша главная задача, – уточняет директор по продажам Тибо Виньяли, – выпустить велосипед, действительно сделанный во Франции, по цене сравнимой с нашими конкурентами. Мы хотим иметь возможность сказать нашим покупателям: велосипед, который вы держите в руках, произведён прямо здесь, он не пересёк два океана и 15 тысяч км на корабле».

Подскочившие цены на транспортные перевозки, забота о климате и меняющиеся вкусы покупателей, умный маркетинг и талантливые инженеры создают юлагоприятные условия для появления новых заводов, выпускающих товары «сделано в Европе». Но что больше обеспечивает этот рост производства: растущий спрос или антидемпиноговые тарифы ЕС? Об этом мы спросили технического директора этого молодого предприятия Ореляана Бонне:

«Антидемпиноговые пошлины, конечно, перенаправляют спрос на продукты, произведённые у нас или в соседних странах».

Некоторые компании нашли местных поставщиков и поэтому поддрживают протекционистские тарифы. Другие выступают против них, потому что всё ещё зависят от азиатских запчастей.