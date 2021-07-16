Никосия обвиняет Анкару в нагнетании напряжённости

Республика Кипр обвиняет Турцию в нагнетании напряженности. В Никосии заявили, что корабль ВМС самопровозглашённой Республики Северный Кипр открыл предупредительный огонь в направлении катера морской полиции Республики Кипр. Инцидент произошел на расстоянии 11 морских миль от поселка Като-Пиргос на северо-западе острова.

Республика Кипр считает северную часть острова оккупированной. Государственность Северного Кипра не признает ни одна стран мира, кроме Турции.

"Инцидент, спровоцированный турецкий стороной служит подтверждением и даже доказательством агрессивной позиции, с которой в последнее время выступает Анкара. Судно кипрской береговой охраны вело рутинное патрулирование в рамках борьбы с нелегальной миграцией и, конечно, поведение турецкой стороны вызывает резонные вопросы о мотивах подобных действий", — заявил официальный представитель правительства Республики Кипр Мариос Пелеканос.

В начале недели Северный Кипр посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в парламенте он объявит "радостную весть". По мнению наблюдателей, турецкий лидер намерен сообщить от открытии ряда районов Вароши вопреки резолюциям Совбеза ООО, согласно которым город считается буферной зоной.