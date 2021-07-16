Мадрид окржают "зелёной стеной"

Испанская столица возводит зеленую стену, чтобы бороться с последствиями изменения климата. Это - только начало. Со временем, Мадрид будет окружать городской лес протяженностью 75 километров.

Мариано Фуентес, представитель департамента по вопросам окружающей среды и городского развития: "Мы хотим улучшить качество воздуха во всем городе, избавиться от так называемого острова тепла: в Мадриде температура выше относительно окружающих его сельских областей. Зеленые насаждения будут поглощать парниковые газы. Мы намерены соединить все лесные массивы, существующие в столице".

В рамках проекта, в том числе будут использоваться заброшенные участки земли, расположенные между автомобильными дорогами и строительными площадками. Как ожидается, лес будет ежегодно абсорбировать 175 тысяч тонн углекислого газа.

Хайме Веласкес, Euronews: "Примерно так будет выглядеть мадридская "зеленая стена", когда полностью завершатся работы по высадке деревьев. Лес сможет поглощать удерживающий тепло углекислый газ, который выбрасывается в атмосферу в результате деятельности человека. В тени ЭТИХ деревьев температура воздуха на 2 градуса ниже, чем в других районах Мадрида".

Лес в испанской столице - часть масштабного проекта Мадрид-360. Его цель - сделать город более экологичным, не ограничиваясь лишь запретами на использование личных автомобилей в центре мегаполиса.

Мариано Фуентес, представитель департамента по вопросам окружающей среды и городского развития: "У нас должна быть глобальная стратегия, комплексный подход к проблеме. И здесь речь идет не только о личном транспорте, но и о пешеходных зонах, создании экологических коридоров в каждом районе. И самое главное: к этой новой зеленой культуре необходимо привлечь граждан. Каждый город должен смотреть в будущее и думать о лучших условиях для жизни".

На фоне процесса опустынивания, который подступает к Южной Европе, городской лес Мадрида смягчит последствия изменения климата. На площади в 137 гектаров, согласно проекту, высадят порядка пятисот тысяч деревьев.

Даниель Гонсалес, архитектор: "Мадридский лес нельзя назвать парком. Парки с разнообразными деревьями и растениями, как правило, требуют использования большого количества воды. Здесь мы высаживаем местные деревья, ищем другие способы ухода за насаждениями. В конце концов, инфраструктура такого масштаба должна быть сохранена минимальными усилиями, и при этом быть устойчивой в течение долгого времени".

На долю городов приходится от 60% до 80% мирового потребления энергии, при этом они производят до 70% выбросов парниковых газов. К своей трансформации приступили многие мегаполисы мира: в них ограничивается движение автомобилей, поощряется переход на велосипеды и общественный транспорт, высаживаются деревья. Именно города страдают от последствий изменения климата, но и они же-являются значимой частью решения экологических проблем.