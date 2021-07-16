Гаити получила вакцину против коронавируса от США

Первые полмиллиона доз вакцины против COVID-19 прибыли на Гаити. Республика бесплатно получила вакцину Moderna от США в рамках программы COVAX. Это механизм ООН по равномерному распределению вакцин против коронавируса в мире, в том числе среди бедных государств. Граждане страны также смогут привиться бесплатно, заявила министр здравоохранения Мари Грета Рой

Гаити — единственная страна на американском континенте, где еще не началась вакцинация. Коронавирусом заразились 19 300 человек, 480 гаитян умерли. Эксперты полагают, что на самом деле случаев заболевания намного больше, так как в стране с населением 11 млн человек проводится мало тестов. Сообщается, что из-за перегрузки больницам приходилось даже отказывать больным в госпитализации.

Предполагалось, что в рамках программы COVAX Гаити получит 756 000 доз вакцины AstraZeneca еще в мае, но так как правительство беспокоилось о риске тромбоза у привившихся и нехватке инфраструктуры для хранения препарата.