Министру юстиции предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти предъявлены обвинения в конфликте интересов. Дело рассматривает Суд Французской Республики, занимающийся исключительно правонарушениями высокопоставленных руководителей.

Предварительное расследование в отношении министра было начато в январе по статье "нелегальное использование служебного положения в личных целях". Речь идет об инициированной им административной проверки, направленной против нескольких судей.

До назначения в июле прошлого года на пост главы Минюста Дюпон-Моретти был видным адвокатом — он выиграл в судах около 150 дел своих подзащитных. В ходе своей деятельности он неоднократно вступал в конфликт с судьями, позволял себе резкие высказывания в их отношении в СМИ.

Жалобу о конфликте интересов против министра подали несколько профсоюзов судей, а также антикоррупционная ассоциация Anticor ("Антикор").