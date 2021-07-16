США и Германия ставят на общие цели

США и Германия сверили часы по международной повестке дня - от отношений с Китаем до "Северного потока-2". Президент Джо Байден и его гостья, немецкий канцлер Ангела Меркель, на встрече в Вашингтоне еще раз обозначили разногласия по поводу проекта газопровода, но предпочли сосредоточиться на общих целях и задачах.

"Моя точка зрения на "Северный поток-2" была известна давно, мои добрые друзья вправе не соглашаться с ней, - напомнил хозяин Белого Дома. - К тому времени, когда я стал президентом, газопровод был завершен на 90%, и введение санкций казалось бессмысленным. Представлялось более разумным сотрудничать с канцлером, решать, что делать с оглядкой на то, пытается ли Россия использовать газопровод для шантажа Украины".

Байден сообщил, что изучает вопрос о снятии ограничений на поездки в США для европейцев, введенные из-за санитарной ситуации.

"Я подняла этот вопрос на встрече, - подтвердила Меркель журналистам. - И получила тот же ответ, который вам дал сам президент Байден. Его команда по ситуации вокруг коронавируса занимается этой темой. Мы обсудили вариант смягчения ограничений для двусторонних поездок, отметили, что штамм "дельта" - на подъеме, а это - очередной вызов и нам, и американцам. Нужно все обсудить, принять взвешенное долгосрочное решение - так, чтобы не отменять его через несколько дней. Я полностью доверяю американской команде".

Ангела Меркель стала первым европейским лидером, посетившим Байдена в США, для нее самой это - последняя должностная заокеанская поездка.По итогам переговоров стороны подписали совместную "Вашингтонскую декларацию".