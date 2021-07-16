Терроризм и контрабанда наркотиков как следствие афганского кризиса

Миссия США в Афганистане провалилась и афганское урегулирование требует политического диалога с участием всех сил, включая талибов. Об этом на полях международной конференции в Ташкенте "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также предупредил об угрозах, которые несет нестабильная ситуация в Афганистане.

"Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. Очевидно, что в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства", — заявил Сергей Лавров.

В Госдепе США заявляют о намерении добиваться мирного соглашения между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Усилия к этому прилагает спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, который находится в официальное поездке по странам Азии.

На встрече в Ташкенте он признал, что для американской стороны скорость, с которой талибы захватывают территории, оказалась неожиданной. "Но я уверен, что несмотря продвижение талибов, военного решения для ситуации нет. Чтобы война закончилась, необходимо политического соглашение. США не признают правительство, навязанное силой".

Движение "Талибан" утверждает, что контролирует уже 85% территории Афганистана.

В среду талибы захватили основной пункт перехода на границе с Пакистаном "Спин-Болдак - Чаман" в провинции Кандагар. В пятницу афганская армия перешла в наступление. Во время столкновений между военными и экстремистами в перекрестном огне погиб лауреат Пулитцеровской премии, фотожурналист информационного агенства "Рейтер" Даниш Сиддикуи.

Между тем СМИ опубликовали видео кадры, на которых боевики получают медицинской помощь в пакистанской больнице.

В пятницу утром президент Афганистана Ашраф Гани подверг жесткой критике Пакистан за поддержку талибов и призвал соседнюю страну использовать свое влияние для достижения мира и прекращения войны в Афганистане.

"По данным нашей разведки, за прошлый месяц из Пакистана и других стран в Афганистан проникли свыше 10 тысяч боевиков, которым оказывается помощь со стороны транснациональных террористических организаций, — заявил Гани в Ташкенте.

Конференция по афганскому мирному урегулированию, ранее намеченная на 17-19 июля в Исламабаде, переносится на более поздний срок.