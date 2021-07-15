Плохой парень из Голливуда, который любит собачек

Дэнни Трехо - актер, которого убивали чаще всего за всю историю Голливуда. Он прошел через тюрьму и полностью переродился, чтобы стать образцом отрицательного героя на большом экране. Сегодня Трехо представляет свои мемуары, чтобы объяснить, как он стал успешным, оттолкнувшись от самого дна своей карьеры.

Дэнни Трехо, актер: "Я начал принимать наркотики в очень раннем возрасте. А потом я стал совершать преступления и много раз попадал в тюрьму".

Опыт, который в итоге заставил Трехо радикально изменить свою жизнь. Но это также сослужило ему хорошую службу в киноиндустрии.

Дэнни Трехо: "Во многих фильмах, в которых я снимаюсь, я также выступаю в качестве технического консультанта. Объясняю актерам, как играть заключенных, как изобразить ограбление или как ударить кого-то".

И именно таким образом, тренируя актеров, Трехо получил свою первую роль в кино.

Дэнни Трехо: "Мне предложили работу по обучению боксу другого актера, по имени Эрик Робертс. Эрик боялся меня и делал все, что я ему говорил, и режиссеры это видели. Поэтому они наняли меня в качестве боксера. Так я стал боксером в фильме "Поезд-беглец".

На вопрос, какую роль Дэнни хотел бы сыграть в своем следующем фильме, он отвечает однозначно.

Дэнни Трехо: "Мужа Сальмы Хайек".

Помимо работы со своей подругой Сальмой Хайек, актер хотел бы воплотить на экране исторический персонаж.

Дэнни Трехо: "У нас есть герой, Эмилиано СапАта. Был фильм, который сняли в 50-х годах. Кажется, он назывался Viva Zapata. Он был о крутом мексиканце. Но разве американец Марлон Брандо смог его сыграть как надо?"

Трехо, который работал в таких фильмах, как "От заката до рассвета", "Мачете" "Дети шпионов" и многих других, недавно представил свои мемуары под названием "Моя жизнь в преступлении, искуплении и Голливуде", чтобы рассказать, кем он является за пределами большого экрана.

Дэнни Трехо: "Это было странно, но я думал, что должен это сделать, чтобы наконец-то выйти и сказать - хорошо, это я, потому что все думают, что я плохой человек, а это не так, я люблю собачек".