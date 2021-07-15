Можно ли избежать вакцинации от COVID-19?

Перевод на удаленку не считается альтернативой отстранению от работы для отказавшихся от прививки сотрудников в отсутствие противопоказаний. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Роструда в адрес некоммерческой организации "Объединение корпоративных юристов" от 13 июля.

В письме указано, что сотрудники, отказывающиеся от вакцинации, могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты: такая мера предусмотрена ст. 76 ТК РФ, где уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами.

В Роструде приводят в пример нарушение положений закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В соответствии с ними, отказ от профилактических прививок может стать причиной отказа при приеме на работу либо отстранения от нее, если ее выполнение связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

В случае, если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить его письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на удаленный режим работы не является альтернативой отстранению: работники на удаленке тоже должны проходить вакцинацию, следует из письма. В службе также указали на то, что, в соответствии с абзацем 8 части 1 ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить от работы отказавшегося от прививки сотрудника в отсутствие противопоказаний, а тот может вернутьсятолько после пандемии либо после того, как устранит причину отстранения.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда. Например, Москва первой ввела на своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других сфер. До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 15 августа — вторым.

"Железные" основания для медотвода от вакцинации против COVID-19

Для получения медицинского отвода для вакцинации серьезными могут стать только два основания, рассказали РБК опрошенные врачи. По словам медиков, это может быть либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. При этом большинство аллергических реакций и хронических заболеваний не могут служить противопоказанием для вакцинации от COVID-19.

Другие причины могут лишь отсрочить введение вакцины до стабилизации состояния здоровья.

Среди тяжелых аллергических реакций называется отек Квинке или анафилактический шок, которые были выявлены на ранее введенные вакцины.

Пищевая аллергия (например, на клубнику или мед), аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации, сообщил РБК врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны, потому что их компоненты не перекрещиваются с пищевыми продуктами, пыльцой, плесенью или бытовой пылью.