"Отличное бульварное чтиво": Кремль отреагировал на "секретный отчёт" о вмешательстве в выборы в США

"Отличным бульварным чтивом" назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликованный газетой Guardian материал о предполагаемом вмешательстве Кремля в американские президентские выборы в 2016 году.

Газета утверждает, что в ее распоряжении оказались "слитые документы из Кремля". Согласно им, Владимир Путин лично санкционировал операцию секретного шпионского агентства по поддержке Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году во время закрытого заседания Совета национальной безопасности России. Утверждается, что на встрече присутствовали бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и тогдашний директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков.

Газета уверяет, что на заседании было принято решение способствовать избранию Трампа на пост президента США. В таком случае, как утверждает издание, Белый дом Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы, в том числе "социальные беспорядки" в США и ослабление позиции американского президента на переговорах. При этом Трампа в "слитых документах" называют "психически нестабильным человеком с комплексом неполноценности".

В опубликованной Guardian выдержке из секретного доклада под названием "№ 32-04 \ vd" говорится следующее:

"...исходя из того, что основным и наиболее перспективным кандидатом на пост президента США от республиканской партии является Дональд Трамп, личностная характеристика которого характеризует его как психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности, фактически придерживающегося консервативных взглядов, а также учитывая некоторые события, имевшие место во время его пребывания на территории РФ, возможно говорить о том, что в рамках текущей ситуации крайне необходимо всеми силами способствовать его избранию на пост президента США".

Как утверждает издание, секретный доклад датируется 22 января 2016 года. Согласно пресс-релизу, заявленной темой обсуждения на заседании были "экономика и Молдавия".

По данным The Guardian, западные спецслужбы знали об этих документах в течение нескольких месяцев и тщательно изучили их. Газета пишет, что после совещания с членами Совбеза Путин якобы поручил создать "секретную межведомственную комиссию" во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, задачей которой было реализовать цели, поставленные в "особой части" отчета "№ 32-04 \ vd".

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в 2016 году за счет голосов выборщиков. При этом большинство избирателей проголосовало за кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В течение почти двух лет после выборов шло расследование возможного вмешательства в них России.

В итоге возглавлявший расследование спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Кремлем, но установил, что предвыборному штабу Трампа поступали предложения от связанных с Россией лиц. Бывший президент США отрицал связи с Россией и назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм". В Москве также отрицали вмешательство в американские выборы.

Ознакомиться с полным материалом Guardian можно здесь.