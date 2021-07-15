Зной и лесные пожары в России

Жара стала одной из причин высокого показателя смертности в Москве в июне. По оценкам департамента здравоохранения города, число летальных исходов в столице выросло на 24% по сравнению с прошлогодним июнем. По прогнозам метеорологов, зной продержится еще четыре-пять дней. Из-за погодной аномалии "оранжевый" уровень опасности действует в Москве уже девятый день.

Накануне температура в Москве побила рекорд 1951 года, превысив 34 градуса Цельсия. На дорогах плавится асфальт. жара сильнее всего ощущается в центре города из-за большого количества высотной застройки, поверхности которой нагреваются и накапливают тепло. В Петербурге был обновлен третий суточный температурный рекорд июля и восьмой — с начала лета.

Антициклон стал причиной сухой погоды с отсутствием осадков и на дальнем востоке, в Якутии на территории 17-ти районов и особо охраняемых природных территорий горит больше полумиллиона гектаров леса. Военно-транспортная авиация за сутки сбросила более 330 тонн воды на очаги возгораний. В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации.