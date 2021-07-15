Я прилетела в Иран 14 июня, за четыре дня до президентских выборов 2021 года. Это первые выборы после того, как президент Дональд Трамп вновь ввёл антииранские санкции. Нетрудно было предположить, что внешнее давление, спровоцировавшее экономические трудности, усилит позиции консерваторов и сторонников жёсткой внешнеполитической линии.

Я взяла интервью с экс-президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, который обрисовал тяжёлое экономическое положение, сложившееся в стране при президенте Хасане Рухани, и заявил о необходимости всеобъемлющих реформ. Это точку зрения разделили практически все иранцы, с которыми я встретилась за неделю своего пребывания в Иране.

Экономическая катастрофа

Большинство людей свидетельствую о резком падении уровня жизни за последнее десятилетие. Резка девальвация риала спровоцировала галопирующую инфляцию. В этом году она может достичь 39%. По оценкам экономистов, она вытолкнула в число бедных около 4 миллионов граждан Ирана.

Толчком для девальвации риала послужили американские санкции, но по мнению большинства моих собеседников, инфляция достигла таких разрушительных масштабов из-за некомпетентности правительства. Доверие ко всем политикам опустилось до рекордного уровня. Следствием этого стала беспрецедентно низкая явка на выборах. Выборы этого года не сопровождались уличными протестами только из-за эпидемиологических ограничений, делающих проведение многолюдных митингов невозможным.

“Нельзя доверять Америке”

Росту популярности консерваторов способствовало и убийство генерала Касема Сулеймани. Военачальник, который благодаря своим победам над ИГИЛ и Аль-Каидой в Ираке и Сирии, считается в Иране национальным героем, был убит в январе 2020 г. по приказу президента США Дональда Трампа. У меня сложилось впечатление, что количество его портретов на стенах домов в Тегеране, превосходит количество портретов всех кандидатов в президенты вместе взятых.

Таким образом президентская кампания этого года проходила на фоне роста американских настроений. Политика Дональда Трампа в конечном итоге сыграла на руку консервативной партии. Из 7 кандидатов в президенты, допущенных до выборов Советом экспертов (всего свою кандидатуру выдвигали более 500 человек, в том числе 40 женщин), большинство выступали с консервативной и антиамериканской программой.

Неопределенное будущее

Власти опасались низкой явки: с призывом прийти на избирательные участки, работа которых была продлена до 2 часов ночи, выступил Высший руководитель Али Хаменеи, несомненный авторитет для консервативного избирателя; государственные служащие за отказ от голосования могли быть оштрафованы. Несмотря на эти меры в голосовании приняли участие только 48,8% избирателей. Это беспрецедентно низкая явка в истории исламской республики. 14,4% избирателей проголосовали против всех избирателей.

Консерватор Ибрахим Раиси, по официальным данным, опубликованным 19 июня получил 62% голосов избирателей. На первой после избрания пресс-конференции он заявил, что приоритетом его политики будут вопросы внутренней, а не внешней политики. Когда он вступит в должность 6 августа, ему достанется тяжёлое наследие, разрушенная экономика и напряженные отношения с Западом. Но тяжелее всего ему будет восстановить доверие к власти простых иранцев.