Ницца зажгла свечи

Пять лет скорби и памяти - в Ницце в присутствии представителей правительства поименно вспомнили жертв трагедии 2016 года на Английской набережной. Тогда в разгар празднований дня взятия Бастилии террорист на тяжелом грузовике начал давить толпу. 14 июля, национальный праздник Франции стал черным днем календаря для 86 семей погибших.

Стефан Эрбс, вдовец, возглавляет ассоциацию "Набережная ангелов". "Я вспоминают тот теплый, счастливый, праздничный вечер, который за считанные секунды превратился в хаос и ужас", - рассказал он участникам церемонии. В память о его жене Рашель в Ницце зажгли свечу.

Из-за коронавирусных ограничений церемония прошла с малым числом участников, главной площадкой памяти вот уже второй год подряд становятся социальные сети.