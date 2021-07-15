Протесты в Афинах и Париже

Строгость была чрезмерной: Конституционный суд Испании признал незаконным режим жесткой самоизоляции и штрафы за его нарушение, которые власти ввели в начале пандемии. Испанские СМИ сообщают, что правительство выразило уважение решению суда, но напомнило о чрезвычайном контексте, в котором вводился карантин и о драматической ситуации с заболеваемостью в стране весной 2020.

Пока испанцы разбираются в суде, греки протестуют: в Афинах прошла демонстрация против запланированной вакцинации подростков с 15 лет. Тысячи людей скандировали "Вакцинация - яд" у здания парламента.

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона граждан, возмущенных планом президента Макрона с августа требовать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для входа в общепит и развлекательные заведения. Акции протеста прошли в день взятия Бастилии и в других французских городах.

Тем временем на Украине стартует вакцинация препаратом Pfizer-Biontech, ее предлагают всем желающим. Украинские СМИ сообщили,что в Харьков вакцина поступила испорченной за-за нарушений условий хранения.