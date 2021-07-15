"Женская двадцатка" требует внимания

В Риме завершилась трехдневная сессия саммита "Женской двадцатки" (Women 20), официального международного объединения "Большой двадцатки", призванного усилить роль женщин в экономике, политике и бизнесе. Тысячи экспертов со всего мира обсудили самые актуальные вопросы, касающиеся расширения социальных, экономических и политических прав и возможностей женщин. Принятое итоговое коммюнике будет передано лидерам G20.

Джорджия Орланди, Euronews: _"Большое внимание было уделено теме женского труда. В большинстве стран "Двадцатки" женщины зарабатывают на 15 процентов меньше мужчин и меньше представлены на рынке труда. Этого вопроса также коснулась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она выступала на саммите и подчеркнула важность обеспечения равного доступа женщин к рынку труда и инвестиций в образование. Очень символично, что саммит проводится здесь, в Италии, где женщины заплатили самую высокую цену за пандемию, 98% потерявших работу - женщины.

Другой важной темой стало предотвращение насилия в отношении женщин. Как подчеркнул председатель Совета Марио Драги, впервые вопрос гендерного равенства занял центральное место в повестке дня "Большой двадцатки".

Линда Лаура Саббадини, председатель "Женской двадцатки": "На первом месте - работа. Больше качественной работы и никакого гендерного разрыва в оплате труда. И прежде всего никакой нестабильной работы. И да - разделению труда по уходу, лучшему балансу между работой и личной жизнью. Крайне важно, чтобы выводы саммита "Женской двадцатки" были включены в итоговое коммюнике "Большой двадцатки".

Еще один фундаментальный аспект заключается в том, чтобы вся эта глобальная повестка дня была приложена к декларации лидеров, потому что очень важно, чтобы она стала приоритетным планом действий, какой она никогда не была. Гендерное равенство никогда не было в центре внимания саммитов. И только если они прислушаются к женскому гражданскому обществу, мы сможем двигаться вперед по правильному пути для всего мира".