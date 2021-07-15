Европа под водой

Их буквально смыло дождем: в немецком Аденау по меньшей мере 30 человек числятся пропавшими без вести, на фоне продолжительных дождей их дома обрушились. Под угрозой - еще 25 жилых построек. сообщает полиция.

Виновник трагедии - циклон "Бернд, он принес в Центральную и Западную Европу небывалые осадки.

В Бельгии Льеж и пригороды объявлены красной зоной, там до конца недели продлятся дожди. Синоптики сообщили, что за день в регионе выпадает месячная норма осадков.

Начеку и метеорологи Франции, Швейцарии и Нидерландов. Во Франции объявлен оранжевый уровень опасности в 10 департаментах, там со среды не стихают ливни. Власти опасаются разлива рек - нетипичного для июля явления. А в юго-восточной Европе дожди не помешали бы: там зафиксирована очередная тепловая волна.