Суд ЕС: на работу - без хиджаба

Европейские компании вправе запрещать ношение хиджаба на рабочем месте при определённых условиях. Такой вывод следует из решения высшей судебной инстанции Евросоюза.

Суд провёл разбирательство по искам двух жительниц Германии. Одна из них работала воспитателем в центре для детей с особенностями развития. Другая - кассиром в аптеке. Обе не носили хиджаб с момента трудоустройства до декретного отпуска. Но вернулись из него в мусульманском платке, за что были отстранены от работы.

Суд не усмотрел в этом нарушения прав женщин на вероисповедание, постановив:

"Внутренние правила предприятий, запрещающие сотрудникам носить на рабочем месте символы, демонстрирующие политические, философкие или религиозные убеждения, не являются прямой дискриминацией, при условии, что эти правила применяются для всех и без исключений".

В постановлении также подчёркивается, что эта мера должна быть "оправдана необходимостью работодателя создать нейтральный образ своих сотрудников по отношению к клиентам", чтобы тем самым "предотвратить возникновение социальных споров".

В 2017-м Суд ЕС признал правомерным запрет на ношение видимых религиозных символов на работе. Что вызвало негативную реакцию представителей различных конфессий по всему сообществу.