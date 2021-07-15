Разрушительные наводнения в Германии: десятки погибших и пропавших без вести

Драматичная ситуация сложилась на западе Германии, где более 40 человек погибли из-за последствий разрушительного наводнения, вызванного проливными дождями. Необычайно обильные осадки не прекращаются уже с начала недели. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Целый ряд населенных пунктов фактически отрезан от внешнего мира, не работает мобильная связь.

Основной удар стихии пришелся на федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Объявлен режим чрезвычайного положения. Из берегов из-за ливней вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а несколько других небольших водных артерий разлились сильнее, чем прогнозировали эксперты. Уровень воды во многих местах превысил предыдущие рекордные отметки.

Около 200 тысяч жителей региона остались без электричества. В городе Эшвайлер из-за последствий непогоды была прекращена подача питьевой воды.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших и заявила что потрясена катастрофой.