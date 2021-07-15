Власти Кубы отменили пошлины на ввоз продуктов и лекарств
На фоне нарастания протестных настроений в стране власти Кубы объявили об отмене пошлин на ввоз из-за рубежа продуктов и медикаментов.
Мера - временная и будет действовать с понедельника и до конца. Пока ввозить бесплатно на остров можно до 10 килограммов лекарственных препаратов. Из-за пандемии были введены ограничения на провоз в багаже предметов личной гигиены и продуктов питания.
Правда, есть вероятность, того, что эффект от этой меры будем мало ощутим. Из-за пандемии объ`м авиаперевозок снизился. Число рейсов, например, в США, Мексику и Панаму сведено к минимуму.
Ограничения на ввоз импортных товаров и особенно лекарств, которых катастрофически не хватает на острове, вызвало негодование кубинцев, наряду с ростом цен и регулярным отключением электроэнергии.
По стране прокатилась самая мощная за последние десятилетия волна протестов с требованием смены режима и курса. Известно о гибели одного манифестанта. Правозащитники свидетельствуют о массовых задержаниях участников акций.
В среду глава островного государства Мигель Диас-Канель признал, что его правительство не справляется с проблемой дифицита и простоем в некоторых секторах экономики, но призвал население проявить терпение. Основную вину за кризис и беспорядки в стране Гавана возлагает на Вашингтон.