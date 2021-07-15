Выборы в Болгарии выиграли новички

В Болгарии на досрочных парламентских выборах выиграла новая партия "Есть такой народ" популярного телеведущего Слави Трифонова, за нее проголосовало чуть больше 24% избирателей.

Трифонов позиционирует себя как противник нынешнего политического истеблишмента, его партия делегирует в Народное собрание 65 депутатов. На второе место с минимальным отрывом вышла партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил. За объединение бывшего премьер-министра Бойко Борисова проголосовали 23,5% респондентов.

Тройку лидеров итогам голосования 11 июля замыкают болгарские социалисты. Наблюдатели отметили, что выборы прошли без нарушений, с применением технологий машинного голосования. Явка оказалась рекордно низкой - чуть более 42%.