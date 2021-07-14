Великобритания сокращает помощь другим странам

Британский парламент поддержал предложение правительства о сокращении объемов помощи иностранным государствам с 0,7% до 0,5% ВНД (валового национального дохода). В связи с этой инициативой нуждающиеся страны мира в нынешнем году недополучат от королевства около четырех миллиардов фунтов стерлингов. "За" законопроект проголосовали 333 депутата, против выступили 298.

Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что такой шаг был необходим: "Когда вы вдруг вынуждены потратить 407 миллиардов фунтов стерлингов на защиту своего народа от невиданного на нашей памяти экономического урагана, неизбежно будут последствия для других областей государственных расходов".

С жесткой критикой законопроекта выступили экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиции Сэр Кейр Стармер.

Кейр Стармер, лидер оппозиции: "Помощь, направляемая в целях развития сокращается. Между тем мы знаем, что это предотвращает конфликты, уменьшает количество болезней и число людей, покидающих свои дома".

Тереза Мэй, бывший премьер-министр Великобритании: "Мы обещали помощь беднейшим людям в мире. Правительство это обещание нарушило. Эти действия могут означать, что взятые ранее обязательства не будут выполняться многие годы".

Джонсон заявил, что Минфин ежегодно будет рассматривать возможность возвращения объема помощи к прежнему показателю. А пока ряд благотворительных организаций, в частности, Oxfam и ActionAid, предупредили, что им придется отменить многие проекты.