ШОС призвала афганцев воздержаться от насилия

Страны Шанхайской организации сотрудничества призвали все стороны конфликта в Афганистане воздержаться от применения силы и от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в районах, граничащих со странами ШОС. Таково итоговое заявление министерской встречи: главы МИДов ШОС собрались в Душанбе в преддверии саммита, который состоится на этой неделе.

"Одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Государства-члены ШОС поддерживают усилия правительства и народа Исламской республики Афганистан, направленные на восстановление мира экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности", — заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Страны ШОС в той или иной мере уже столкнулись с последствиями конфликта в Афганистане. Афганцы бегут в Таджикистан и Узбекистан. Ранее США обратились к среднеазиатским странам с просьбой принять несколько тысяч человек, которые сотрудничали с войсками НАТО. После ухода контингента их жизням грозит опасность. Китай, входящий в ШОС, уже выражал опасения, что на афганской территории могут обосноваться уйгурские сепаратисты.

В то же время представители талибов, побывавшие ранее в Москве, пообещали бороться и с группировкой "Исламское государство", и с наркоторговлей, а также не допускать на свою территорию иностранные вооружённые группировки, какие бы цели они ни преследовали.