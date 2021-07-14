В ЮАР растет число погибших во время беспорядков

В ЮАР число погибших в результате беспорядков, выросло до семидесяти двух. Волна насилия захлестнула несколько провинций страны после того, как восьмого июля бывший глава государства Джейкоб Зума был заключен в тюрьму. Начавшиеся мирные акции с требованием освободить экс-президента обернулись беззаконием: протестующие стали грабить магазины, офисы и взламывать банкоматы.

"Текущая ситуация на местах находится под нашим пристальным вниманием. Мы будем следить за тем, чтобы она не ухудшалась в дальнейшем", - заявил министр по вопросам полиции Беке Целе. "Мы не можем позволить кому-либо насмехаться над нашим демократическим государством. Мы поручили правоохранительным органам удвоить усилия по прекращению насилия и увеличить присутствие на местах стражей порядка."

За минувшие шесть дней правоохранительные органы задержали более 1200 человек. Все они должны предстать перед судом. Чтобы прекратить массовые грабежи, в пригородах Дурбана и Йоханнесбурга развернуты армейские подразделения.

Аянада Длодло, министр государственной безопасности ЮАР: "Много чего могло произойти, но этого не случилось, потому что полиция действовала согласно полученной от нас информации. Мы видим то, что происходит непосредственно сейчас. Но за кадром осталась работа службы государственной безопасности и полиции. Весь этот механизм функционировал с огромной перегрузкой".

Тем временем несколько информационных агентств (со ссылкой на деловые круги) сообщили, что крупнейший в ЮАР нефтеперерабатывающий завод, расположенный в провинции Квазулу-Натал, приостановил свою работу из-за продолжающихся беспорядков.