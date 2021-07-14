Горячая зона: в Якутии полыхают пожары

На Дальнем Востоке полыхают лесные пожары. Их эпицентр - Якутия. Там действуют свыше 300 очагов возгорания. В огне порядка 620 тысяч гектаров тайги.

Горит национальный парк "Ленские столбы" - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Под угрозой гибели - животные и птицы редких видов.

Борьбу с огнём в республике ведут около 2 тысяч 300 человек. Это пожарные, военнослужащие, сотрудники МЧС, добровольцы, в том числе - переброшенные из других регионов страны.

В тушении задействована авиация Минобороны - самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8.

Власти заверяют, что угрозы населённым пунктам в данный момент нет.

Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Камчатском, Пермском краях и Магаданской области.