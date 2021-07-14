Методичка по "неудобным" вопросам: ОКР инструктирует спортсменов на Олимпиаде в Токио

Российские спортсмены получили инструкцию, как отвечать на провокационные вопросы во время Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщили "Ведомости".

Кремль поддержал эту инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "спортсмены не политики".

"В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают. Но потом уже каждый сам решает, пользоваться этим или не пользоваться", - сказал на брифинге 14 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Спортсмены - не политики, но к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, и многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они попадают в тяжелую ситуацию".

В ОКР изданию подтвердили подлинность документа. Источник газеты, близкий к комитету, отметил, что перед предыдущими Олимпиадами подобных инструкций не давали.

Как нужно отвечать на "неудобные" вопросы?

В инструкции спортсменов предупреждают, что им могут быть заданы вопросы на политические темы. "Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: "No comment". Но некоторые ответы уже подготовлены. Если спортсмена спросят про Black Lives Matter, то он должен объяснить журналисту, что отношение к такому движению – личное дело каждого: "Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов", — пишут "Ведомости".

Крым, Донбасс и другие подобные темы в ОКР рекомендуют не обсуждать, потому что "спорт должен оставаться вне политики".

На вопросы про домогательства в памятке рекомендовано отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится и добавлять: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

Спортсмены будут выступать в Токио не под российским флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. На соответствующие вопросы им советуют отвечать, что они лично в допинговых скандалах не участвовали и сказать им нечего, и предложить комментировать санкции тем, кто их вводит.

Олимпийцам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент (вместо него будет играть Первый концерт Петра Чайковского).

Кроме того, им посоветовали очень аккуратно и взвешенно оценивать собственные посты, комментарии и даже лайки в соцсетях перед публикацией.

Коронавирус в сборной России

Так же стало известно, что женская сборная России по регби-7 изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии. Коронавирусом заразился массажист команды. Как сообщает агентство Jiji, его госпитализировали. При этом угрозы снятия российских регбисток с Олимпиады нет, заявил источник ТАСС. Собеседник агентства добавил, что команда будет выпущена из карантина через четыре дня при наличии отрицательных тестов на коронавирус.