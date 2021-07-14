Молния уничтожила фреску с изображением Джорджа Флойда

От стенной фрески с изображением Джорджа Флойда в городе Толедо, штат Огайо осталась груда кирпичей. По словам очевидцев, всему виной — молния.

По словам строительного инспектора города Толедо, несущие стены здания не пострадали, была разрушена внешняя кладка одной из стен, где и располагалась фреска. При этом соседние росписи оказались невредимыми. Владелец здания решил снести остальную часть настенной фрески.

Как сообщает телеканал ABC 13, их доплеровский радиолокатор подтвердил попадание молнии в стену в 16:30 по местному времени 13 июля.

Фреска была написана год назад в июле 2020 года. У стены с ней активисты провели поминальные службы по Флойду в годовщину его смерти от рук офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина. Позже он был признан виновным в убийстве и приговорен к 22,5 годам тюремного заключения.

Власти города Толедо уже пообещали найти место для новой фрески.