В Великобритании поставили оперу об отравлении Александра Литвиненко

В ноябре 2006 года от отравления полонием-210 умер бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. Спустя 15 лет в Великобритании история его жизни и смерти стала сюжетом для оперной постановки.

В театре Grange Park Opera в Суррее, в 40 километрах от Лондона, проходят премьерные показы оперы "Жизнь и смерть Александра Литвиненко". Разрешение на постановку дала вдова россиянина Марина Литвиненко.

"Музыка - очень мощное оружие. Иногда словом или кадром не передать. Но музыка может повлиять даже больше, чем просто слова", - говорит Марина. — "Мне нравится название "Жизнь и смерть Александра Литвиненко", потому что за то, чему он посвятил всю жизнь и чего не смог добиться, он расплатился своей смертью, как жертвоприношение", - говорит она.

Как подчеркивает руководительница британской оперной труппы Васфи Кани, из уважения к вдове покойного в постановке не будет предприниматься попыток представить историю или биографию Литвиненко в намеренно искаженном или гипертрофированном виде.

Музыку для произведения написал Энтони Болтон - британский инвестор, который в последние годы также стал увлекаться сочинением музыкальных произведений. В поисках вдохновляющего сюжета Болтон прочитал книгу Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба "Смерть диссидента" и понял: здесь есть все, что нужно для большой сцены.

"В этой истории есть все составляющие оперы. Опера - это сила, политика, любовь, предательство, убийство - вот о чем идет речь во многих, многих операх", - говорит композитор.

Режиссером-постановщиком стал Стивен Медкалф, известный любителям оперы по "Аиде" в Королевском "Альберт-холле" и "Пиковой даме" в Ла Скала.

Автор либретто - британский музыкант Кит Хескет-Харви, писавший либретто для постановок Королевской оперы в Лондоне и Английской национальной оперы.

Партию Александра Литвиненко исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди других персонажей, задействованных в постановке: Марина Литвиненко, олигарх Борис Березовский и россиянин Андрей Луговой, которому отводится роль убийцы Литвиненко.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко скончался в британской столице 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его гибели России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.