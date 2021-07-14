Европейский суд Польше не указ

Конституционный суд Польши утвердил приоритет национального законодательства над европейским.

В среду он постановил, что запреты, наложенные высшей судебной инстанцией Евросоюза, не обязательны к исполнению как противоречащие основному закону страны.

Вердикт был вынесен после того как ранее в тот же день Европейский суд потребовал упразднить дисциплинарную палату польского Верховного суда. Она ведёт надзор над судьями. А её членов назначает президент республики.

Этот орган учредили в ходе реформы системы юстиции, которая вызвала масштабные протесты в стране и негодование ЕС. Брюссель расценил законодательные инициативы польского правительства как подрывающие независимость судов и принцип верховенства европейского права. В Еврокомиссии заявляли, что своими действиями Варшава закладывает мину в фундамент блока и грозили лишить Польшу права голоса в Совете Евросоюза.