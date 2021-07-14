Возвращение на пепелище

После бушевавших пожаров жители местечка Дойл (штат Калифорния, США) возвратились к своим домам, точнее к тому, что от них осталось. В городке с населением примерно в 600 человек сгорели дестки построек. Люди говорят, что Дойл - сплоченая община и, что соседи помогут тем, кто остался без крыши над головой. При этом многие добавляют - "счастье, что никто не погиб".
Запад США мучается от невыносимой жары и засухи. Леса горят в Неваде, Аризоне, Орегоне и Калифорнии. Из опасных районов эвакуированы тысячи человек.
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