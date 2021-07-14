Майя Санду: "Консолидировать общество - вызов для нас"

Убедительная победа проевропейской партии "Действие и солидарность" на воскресных парламентских выборах в Молдавии стала ответом тем, кто называл "авантюрой" планы бывшего лидера партии и нынешнего президента страны Майи Санду. Отдав этой политической силе парламентское большинство, молдаване однозначно поддержали антикоррупционную кампанию, начатую Санду после её избрания на пост главы государства в прошлом году.

Сама Санду в интервью Euronews сказала, что теперь у неё есть все инструменты, чтобы начать большую чистку в экономике, социальной жизни и политике одной из беднейших стран Европы.

Майя Санду, президент Республики Молдова: "Речь идет об устранении коррумпированных судей и коррумпированных прокуроров из системы, чтобы очистить также и другие учреждения, сделать их независимыми от влияния различных коррупционных групп, которые в течение очень долгого времени крали государственные деньги. Мы действительно хотим упростить процедуры, касающиеся конфискации незаконных активов и возвращения активов, которые были украдены у государства".

Санду и её партии придется много и упорно работать, чтобы объединить общество, глубоко расколотое на тех, кто стремится к сближению с ЕС - и тех, кто хотел бы сохранить более крепкие связи с Россией, как, например, бывший президент Игорь Додон и его Партия социалистов Республики Молдова.

Майя Санду, президент Республики Молдова: "Консолидировать общество - вызов для нас. Мы сталкиваемся с серьезными проблемами, и мы можем их преодолеть все вместе, если сплотимся. Я знаю, что каждый честный гражданин Республики Молдова, независимо от его политических предпочтений, хочет жить в стране, где государство заботится о нем, где у государства есть сильные институты, которые защищают граждан и создают экономические возможности, чтобы они могли зарабатывать деньги у себя дома. Есть много вещей, которые могут объединить наше общество, и мы будем работать над этими проблемами".

Результат воскресных выборов уже был назван историческим - впервые в Молдавии проевропейская партия получает большинство в парламенте - но это также породило огромные ожидания и надежды, которые будут очень сильно давить на Санду и ее союзников: ведь если они не смогут опреавдать этих ожиданий и выполнить свои обещания, не смогут провести настоящие реформы, в которых нуждается страна, разочарование также будет огромным.