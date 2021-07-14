В Израиле открылось посольство ОАЭ

В Тель-Авиве торжественно открылось посольство Объединённых Арабских Эмиратов: третье представительство арабской страны в еврейском государстве и первое почти за 30 лет — после Египта в 1979-м и Иордании в 1994-м.

В июне было открыто посольство Израиля в Абу-Даби и генконсульство в Дубае.

Ицхак Герцог, президент Израиля:

"Я бы хотел поблагодарить Эмираты за смелое решение открыть дверь для тёплых дружеских отношений между нашими народами. Это важный шаг не только для двух стран, но и для всего Ближнего Востока. Соглашения создали базу для безопасности и стабильности в регионе и продемонстрируют всем огромные возможности и потенциал мирных отношений".

В сентябре прошлого года в Вашингтоне при посредничестве США были подписаны двусторонние соглашения между Израилем, Эмиратами и Бахрейном о полной нормализации отношений. Позже, также при посредничестве Дональда Трампа, Израиль заключил аналогичные договоры с Марокко и Суданом.