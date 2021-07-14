Куба без интернета и под контролем военных

Усиленные наряды военных и полиции патрулируют улицы Гаваны и других крупных кубинских городов, чтобы предотвратить повторения воскресных событий.

Три дня назад в стране вспыхнули протесты с требованием смены курса и коммунистического режима, они жёстко подавлялись силами правопорядка.

Власти утверждают, что демонстрации сопровождались актами вандализма, разбоями, нападениями на полицейских. Подтверждена гибель одного манифестанта. О судьбе около 150 участников акций ничего не известно.

Как сообщают правозащитники, за задержаниями демонстрантов последовали аресты оппозиционных активистов и журналистов. Интернет на Острове Свободы отключён, что затрудняет понимание происходящего. В МИДе отвергают версию о цензуре, объясняя это усугубившимся дефицитом.

Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы:

"Ситуация в стране очень сложная. Доступ к информации - это право, которое имеет наш народ. Но мы переживаем трудности. Они отражаются не только информационном обеспечении, но и доступе к продуктам питания".

Власти американской Флориды рассматривают вопрос о том, чтобы обеспечить доступ к Сети на Кубе при помощи спутника.

Официальная Гавана убеждена: за протестами стоит Вашингтон. А острый экономический кризис в островном государстве - результат санкционной политики США последних 60 лет, которую ужесточила администрация Трампа.

Монтевидео, Лима, Сан-Хосе, Коста-Рика, Майами - в разных странах прошли акции в поддержку как правительства Мигеля Диас-Канеля, так и участников самых масштабных за последние дестятилетия протестов на Кубе.