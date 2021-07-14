Ковид: гонка на опережение

Шотландия готовится снять большинство ковронавирусных ограничений 19 июля - в день, когда Соединенное королевство запланировало окончательно проститься с локдауном и дистанцированием. Вот только маски шотландцы решили оставить, и местные власти объяснили, почему

"Что касается вопроса о таких мерах, как защита лица, то я считаю: раз мы, власти, воспринимаем ее как необходимую, то должны так и сказать обществу. Не следует спешить с отменой важных ограничений, чтобы упростить себе жизнь, а затем возложить ответственность на людей", - заявила Никола Стерджен, первый министр Шотландии.

Франция тем временем объявила об обязательной вакцинации медработников, о введении санитарных пропусков для посещения общепита и культурных мероприятий. Президент Макрон заявил, что стремится к вакцинации всего населения, не употребив определения обязательной. Однако по мнению его оппонентов, это в конечном итоге и ждет французов. Которые, похоже, услышали своего лидера: сразу после выступления Макрона сайты для записи на прививку оказались перегруженными, туда заходило по 20 тысяч человек в минуту.

Настрой, который хорошо понятен жителя Нидерландов. Там очередь прививаться дошла до подростков начиная с 12 лет, и они не отказываются.

Тем временем в Дании центры вакцинации создаются в кварталах для уязвимых групп населения. В этой части общества пойти на укол пока соглашается лишь 40% граждан.