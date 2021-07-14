Франция отмечает День взятия Бастилии

Национальный праздник - День взятия Бастилии - отмечает Франция. Под лозунгом "Завоевать будущее!" в Париже состоялся военный парад.

Традиционный смотр войск провёл президент республики Эммануэль Макрон.

Знаменитая пилотажная группа "Патруй де Франс" раскрасила небо над Елисейскими полями в цвета французского триколора. Торжественным маршем по главному проспекту столицы прошли представители основных родов войск, элитных подразделений, военных училищ, сотрудники жандармерии и полиции, таможни, медслужб.

Почётными гостями парада стали бойцы европейского спецназа "Такуба", ведущие борьбу с джихадистами в Сахеле, и Чадский маршевый полк.

Участие в шествии приняли муниципальные полицейские Ниццы - по случаю пятой годовщины теракта 14 июля.

Завершили двухчасовую церемонию вариации известных песен, в том числе современных, в хоровом исполнении и, конечно, национальный гимн "Марсельеза".

Доступ публики был ограничен из-за пандемии. На трибунах было отведено 10 тысяч мест - в два с половиной раза меньше, чем в доковидные времена. Зрители должны были предоставить сертификат о вакцинации и положительный ПЦР-тест.