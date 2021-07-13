От слов к делу: российский футбол ждут перемены

Российский футбол ожидают перемены. В клубы направлены документы, в которых идет речь о реформировании лиг в российском футболе. В качестве автора документа, получившего название "Реформа клубного футбола", выступил Проектный офис РФС. Об этом сообщил портал "РБ Спорт".

Как утверждает источник, предпосылками к началу реформ названы:

неудачные результаты российских клубов на международной арене в последние годы;

ухудшение положения клубов в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА);

сокращение представительства в еврокубках с шести до пяти команд;

снижение доходов.

Недостатками существующей системы лиг названы недостаточное количество матчей с высокой интенсивностью и высоким рейтингом.

В качестве примера лиг, которые со сменой формата резко увеличили доходы, названы Бельгия (+100% теледоходов за 7 лет) и Австрия (+40% теледоходов за 1,5 года).

Что из себя представляет "Реформа клубного футбола"?

В Российской премьер-лиге остаются 16 клубов, которые сыграют 24 тура (сейчас 30). Турнир по-прежнему будет проводиться по системе "осень-весна". Календарь РПЛ будет синхронизирован с европейским.

Вводится "швейцарская система", которая будет использована в Лиге чемпионов начиная с сезона-2024/25. Ее суть заключается в том, что команды проводят одинаковое количество матчей, встречаясь с равными по силе, исходя из турнирной таблицы, соперниками. То есть сильные играют с сильными, середняки с середняками, а слабые со слабыми. Исходя из результатов положение команд меняется - слабые могут стать сильными и наоборот.

Из 16 клубов будут сформированы 4 корзины, в каждую из которых войдут 4 клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по 2 раза. Из других корзин пропускаются матчи с одним соперником дома и на выезде (выбирать такую команду случайным образом будет компьютер). После первого этапа очки будут делиться пополам, что поспособствует обострению борьбы.

Второй этап РПЛ будет проходить весной. 6 лучших команд отделяются и играют 10 туров (каждый с каждым дома и в гостях). Команды, занявшие места с 7-го по 16-е, проводят 9 туров.

Борьба в нижней части таблицы будет проходить так: 2 последних места вылетают, еще 2 команды играют стыковые матчи с клубами из Олимп-ФНЛ, 2 команды с верхних строчек играют с командой с 4-го места РПЛ стыковой матч за Лигу конференций.

ФНЛ планируют проводить в два чемпионата - весенний и осенний. Предполагается, что в турнире будут участвовать 20 команд, разделенных на две группы по 10 команд. Группы намерены делить по спортивному принципу на основе выступлений в предыдущем сезоне. Повышение в РПЛ и понижение в ФНЛ из Премьер-Лиги будут происходить весной, чтобы синхронизировать две лиги. Повышение в ФНЛ и понижение в классе будут происходить осенью, что позволит синхронизировать ФНЛ и Новую Лигу.

Также будут проводиться соревнования в Новой Лиге А и Новой Лиге Б. Система проведения - "весна-осень". Количество участников пока окончательно не определено. Предполагается, что это будут две группы по 12-16 команд.

Кроме того, предусмотрены соревнования в четырех зонах низшего дивизиона - Юг, Запад, Центр и Урал-Поволжье. Система проведения - "весна-осень". Число участников пока не определено, но ожидается, что оно составит от 64 до 80 команд.