Lufthansa откажется от фразы "дамы и господа"

"Уважаемые дамы и господа". Скоро на борту самолетов Lufthansa вы не услышите эту фразу. Крупнейшая немецкая авиакомпания решила отказаться от приветствия по гендерному признаку.

Как сообщает газета Bild, в будущем обращение к пассажирам должно быть гендерно-нейтральным. При этом окончательный выбор формы приветствия остается за командиром воздушного судна.

"Для нас важно, чтобы при приветствии мы учли всех. В зависимости от времени суток существуют различные варианты, например "уважаемые гости", "доброе утро/день/вечер" или "добро пожаловать на борт", - отметил представитель Lufthansa.

Как сообщается, изменения коснутся и дочерних авиакомпаний концерна Lufthansa Group: немецкая Eurowings, швейцарская SWISS, австрийская Austrian Airlines и бельгийская Brussels Airlines.